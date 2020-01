वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) काठमांडू में 29 फरवरी से शुरू हो रहे नेपाल के घरेलू टी20 टूर्नामेंट एवरेस्ट प्रीमियर लीग (Everest Premier League 2020) में पोखरा राइनोज की ओर से खेलेंगे। अब फ्रीलांस टी20 खिलाड़ी बन चुके 40 साल के गेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की।

लीग के आयोजकों के ट्विटर पोस्ट पर क्रिस गेल (Chris Gayle)ने कहा, ‘‘मैं सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता, एवरेस्ट प्रीमियर लीग (Everest Premier League 2020) के लिए नेपाल जाऊंगा। आइये और मेरी टीम पोखरा राइनोज का समर्थन करें। नेपाल गेल के तूफान के लिए तैयार हो जाओ।’’

Nepal, the forecast for March is Stormy! @henrygayle has confirmed to play in the @eplt20official for @pokhararhinos! Are you ready for the Gayle Storm?#galligallimaGayle #GoGayle #GoRhinos #eplt20 pic.twitter.com/FuurBZ50ci

— EPL – Everest Premier League (@eplt20official) January 30, 2020