क्रिकेट में एक खिलाड़ी आमतौर पर 40-42 की उम्र में खेल को अलविदा कह देता है लेकिन अगर हम आपको कहे कि एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने 57 साल की उम्र में डेब्यू किया है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है और ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले खिलाड़ी का नाम है क्रिस्चियन रोक्का (Christian M Rocca) जो जिब्राल्टर की टीम से खेलते हैं।

दिलचस्प बात ये है कि क्रिस्चियन रोक्का भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के डेब्यू से पहले से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। रोक्का ने साल 1986 में वनडे डेब्यू किया था जबकि सचिन ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 1989 में खेला था।

दरअसल, क्रिस्चियन रोक्का T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। क्रिस्चियन ने 14 मई 2022 को बुल्गारिया के खिलाफ 57 साल 66 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की। T20I में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर डेब्यू का रिकॉर्ड तुर्की के उस्मान गोकर (59 साल 181 दिन) के नाम दर्ज है। इस मामलें में दूसरे नंबर पर सेंगिज अक्यूज (57 साल और 89 दिन) हैं।

Christian Rocca (57) and Louis Bruce (16) pictured after collecting the Valletta Cup Spirit of Cricket award on behalf of Gibraltar, who were commended by the match officials for their exemplary behaviour throughout both on and off the field of play… pic.twitter.com/bSKlXWkU8s

— Gibraltar Cricket (@Gibraltar_Crick) May 16, 2022