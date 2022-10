जिलॉन्ग| सलामी बल्लेबाज कुशल मेंडिस की 44 गेंदों पर 79 रन की विस्फोटक पारी से श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को अपने आखिरी क्वालीफाइंग ग्रुप ए मुकाबले में गुरूवार को 16 रन से हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 में जगह बना ली।

श्रीलंका के लिए यह करो या मरो का मुकाबला था जिसमें उसने बेहतर प्रदर्शन किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में छह विकेट पर 162 रन बनाने के बाद नीदरलैंड्स को नौ विकेट पर 146 रन पर रोक दिया। श्रीलंका की तीन मैचों में यह दूसरी जीत रही और वह ग्रुप तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया।

श्रीलंका के खाते में चार अंक हैं। नीदरलैंड्स के भी चार अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है लेकिन सुपर 12 की उम्मीदों के लिए उसे नामीबिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच के परिणाम का इन्तजार करना होगा।

Sri Lanka beat Netherlands by 16 runs to seal their qualification to the Super 12 stage ?#T20WorldCup | #NEDvSL | ? https://t.co/k4hjQDFFD9 pic.twitter.com/cC69AJ41Vy

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 20, 2022