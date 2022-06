लेस्टशायर। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच से पहले लेस्टरशायर के खिलाफ चार दिवसीय अभ्यास मैच में टीम ने अपनी सभी समस्याओं को सुलझा लिया है। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने ड्रॉ हुए इस अभ्यास मैच में अर्धशतक जड़ा।

द्रविड़ ने ‘लेस्टरशायर फॉक्सेस’ की ओर से ट्विटर पर जारी वीडियो में कहा, ‘‘शुक्रवार से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से हमें जो भी चाहिए था हमने इस मैच से उसे हासिल किया। मुझे लगता है कि हम इस सप्ताह में जो कर पाए उससे काफी खुश है। ’’

इंग्लैंड के हालात में खेलने की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर द्रविड़ ने कहा, ‘‘जब आपके पास सिर्फ एक मैच खेलने के लिए हो तो इन चीजों के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। आपको कम समय के अंदर मैदान में उतर कर प्रदर्शन करना होता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी इस टेस्ट मैच के पहले दिन से ऐसा कर पायेंगे।”

? | “?? ??? ? ????? ????.”@BCCI Head Coach ????? ?????? was full of praise for the week the side spent at Leicestershire, crediting the facilities, the wicket and the support from the crowd at UCG.

?#IndiaTourMatch | #LEIvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/sNLyfFHmXH

— Leicestershire Foxes ? (@leicsccc) June 27, 2022