क्राइस्टचर्च: जॉन राइट भारतीय क्रिकेट टीम के पहले विदेशी कोच थे. टीम इंडिया को बदलने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही. सौरभ गांगुली के साथ मिलकर राइट ने विदेशी धरती पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की रूपरेखा तैयार की. उस दौरान भारतीय टीम विदेशी धरती पर बहुत ज्यादा जीत हासिल नहीं करती थीं. और गांगुली-राइट की जोड़ी ने टीम इंडिया को नया रूप-रंग देना शुरू किया.

राइट की सरपरस्ती में भारत ने घरेलू धरती पर 2001 में विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया. भारतीय टीम इसके साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट मैच जीते. भारतीय टीम 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची.

गांगुली और राइट की जोड़ी की कामयाबी की एक वजह युवाओं पर भरोसा करना भी था. इसमें युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी शामिल थे. गांगुली ने कहा था कि उन्होंने जिन कोच के साथ काम किया उसमें जॉन राइट सबसे पसंदीदा थे.

गांगुली ने 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान कहा था- ‘मेरे पहले विदेशी और अभी तक के मेरे पसंदीदा कोच थे. हमारा वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा था. वह काफी जिम्मेदार थे क्योंकि हमारी टीम में कई मजबूत खिलाड़ी भी थे. हम दोनों साथ आगे बढ़े. हम बहुत अच्छे दोस्त बने और वह कोच से ज्यादा दोस्त थे. वह टीम को अच्छी तरह समझते थे.’

जॉन राइट और सौरभ गांगुली ने जिन खिलाड़ियों को बैक किया उनमें मोहम्मद कैफ भी एक थे. कैफ ने न्यूजीलैंड में अपने पूर्व कोच से मुलाकात की. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इंटरनैशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बुधवार को खेला जाएगा. इससे पहले कैफ ने राइट से मुलाकात की.

Look who we met in New Zealand. Warm, wise and humble Mr John Wright. We recalled old days, shared life updates and pulled his leg. Coach time to sell your 20-year-old car now. pic.twitter.com/Fo5ci10tDK

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 29, 2022