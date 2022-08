LOVEPREET WINS BR🥉NZE !!

The weightlifting contingent is giving us major MEDAL moments at #CommonwealthGames2022🤩

Lovepreet Singh bags Bronze🥉 in the Men's 109 Kg category with a Total lift of 355 Kg

Snatch- 163Kg NR

Clean & Jerk- 192Kg NR

Total – 355kg (NR) pic.twitter.com/HpIlYSQxBZ

— SAI Media (@Media_SAI) August 3, 2022