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Commonwealth Table Tennis 2026: भारतीय महिला टीम की एकतरफा जीत, श्रीलंका का 3-0 से किया सफाया

Commonwealth Table Tennis 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इसी के साथ टूर्नामेंट में भारत को लगातार दूसरी जीत मिली गई.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 28, 2026, 05:21 PM IST

Published On Jul 28, 2026, 05:21 PM IST

Last UpdatedJul 28, 2026, 05:21 PM IST

भारत की राजधानी दिल्ली नें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला जा रहा है. इसके दूसरे दिन भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत की तीनों खिलाड़ियों ने सीधे गेम में श्रीलंका के खिलाड़ी को 3-0, 3-0 से हरा दिया.

भारत की तरफ से मैदान पर श्रीजा अकुला, स्वास्तिका घोष और सुतीर्था मुखर्जी उतरी और श्रीलंका के लिए तमादी कविंद्या अलागियावाडु, बिमांडी संदींसा स्वर्नाश्री बांद्रा और दिव्या धारणी चा गमागे नजर आई.

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श्रीजा अकुला ने किया शानदार प्रदर्शन

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिला टीम स्टेज 2 में ग्रुप F का राउंड 1 का मैच था. पहले महिला सिंगल मैच में भारत की श्रीजा अकुला ने श्रीलंका की तमादी कविंद्या अलागियावाडु को सीधे गेम में हरा दिया. उन्होंने 11-8, 11-3 और 11-5 से मुकाबला अपने नाम किया.

इसके बाद स्वास्तिका घोष ने बिमांडी संदींसा स्वर्नाश्री बांद्रा को बड़ी आसानी से 11-6, 11-7 और 11-7 से धूल चटा दी. तीसरे मुकाबले में सुतीर्था मुखर्जी ने दिव्या धारणी चा गमागे को 11-5, 11-2 और 11-6 से मात देकर मैच 3-0 से जीत लिया. इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी मैच बड़ी आसानी से जीत लिया.

मालदीव को पहले मैच में दी थी शिकस्त

इसके पहले भारतीय महिला टीम ने मालदीव को 3-0 से हराया था. जिसमें भारत के लिए सुतीर्था मुखर्जी, यशस्वनी घोरपड़े और स्वास्तिका घोष एक्शन में नजर आई थी. जो भारत ने सीधे गेम में 3-0 से शानदार जीत दर्ज कर दी थी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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