CTTC 2026: भारत का शानदार प्रदर्शन, 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला एकल के सेमीफाइनल में मारी एंट्री

भारत ने शनिवार को यहां त्यागराज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें मेजबान देश के आठ खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में चारों स्थान पर कब्जा किया. जिससे सभी अंतिम चार मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे. वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के चारों स्थान पर कब्जा कर लिया.

भारतीय खिलाड़ियों का जारी है दबदबा

पुरुष एकल में शीर्ष वरीय मानुष शाह को ऑस्ट्रेलिया के आदित्य सरीन ने कड़ी टक्कर दी. लेकिन छह गेम तक चले मुकाबले में मानुष ने 11-6, 11-8, 2-11, 13-15, 11-8, 11-5 से जीत दर्ज की. एक अन्य मुकाबले में पायस जैन ने दिन के सबसे रोमांचक क्वार्टर फाइनल में हमवतन हरमीत देसाई को 8-11, 12-10, 12-14, 12-10, 11-6, 11-9 से हराया.

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अंकुर भट्टाचार्जी ने दो बार पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के निकोलस वेन झेंग लुम को 7-11, 15-13, 10-12, 11-5, 11-9, 11-9 से मात दी. वहीं मानव ठक्कर ने शुरुआती गेम गंवाने के बाद इंग्लैंड के कॉनर अलेक्जेंडर ग्रीन को 5-11, 11-8, 13-11, 11-8, 11-6 से पराजित किया.

महिला एकल में 4 पदक हुए पक्के

महिला एकल में भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज कर कम से कम चार पदक सुनिश्चित कर लिए. सिंड्रेला दास ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यांगजी लियू को 10-12, 11-9, 12-10, 11-8, 7-11, 11-8 से हराया. दूसरी वरीय श्रीजा अकुला ने इंग्लैंड की टिन-टिन हो को 13-11, 11-4, 11-9, 12-10 से हराया. यशस्विनी घोरपड़े ने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टैंटिना सिहोगियोस को 4-0 से जबकि सुतीर्था मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया की मिन ह्युंग जी को 4-1 से शिकस्त दी.