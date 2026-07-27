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दिल्ली में 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की शुरुआत, 2 अगस्त को खेला जाएगा फाइनल

नई दिल्ली: दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत सोमवार 27 जुलाई से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम पर खेला जा रहा है. इसका फाइनल 2 अगस्त को खेला जाएगा. इसमें 25 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर इस टूर्नामेंट की विधिवत...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 27, 2026, 10:52 AM IST

Published On Jul 27, 2026, 10:52 AM IST

Last UpdatedJul 27, 2026, 10:52 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत सोमवार 27 जुलाई से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम पर खेला जा रहा है. इसका फाइनल 2 अगस्त को खेला जाएगा. इसमें 25 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर इस टूर्नामेंट की विधिवत शुरुआत की. त्यागराज स्टेडियम में भारी संख्या में स्कूल के छात्र भी मौजूद हैं. इससे पहले वहां रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ. साल 2019 में भी भारत में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेला गया था. तब यह 2019 में कटक में हुआ था. जहां भारत सिर्फ तीसरा ऐसा देश बना था जिसने सभी सातों गोल्ड मेडल जीते थे. हॉन्ग कॉन्ग ने 1983 और इंग्लैंड ने 1971, 1973 और 1975 यानी पहले तीन सीजन में ऐसा किया था.

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इस बार यह टूर्नामेंट ग्लास्गो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ ही हो रहा है. जहां टेबल टेनिस स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत के दल में चार ओलिंपियन- श्रीजा अकुला, जी, साथियान, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई शामिल हैं.

इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में वर्ल्ड नम्बर दो मानुष शाह और मानव ठक्कर भी दल में शामिल हैं. मानव ठक्कर इस दल में शामिल भारतीय खिलाड़ियों ने सिंगल प्लेयर रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं. वह 38वें पायदान पर हैं. वहीं मानुश शाह 40वें नंबर पर हैं. हरमनीत देसाई पुरुष एकल में अपना खिताब बचाना चाहेंगे.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम

पुरुष टीम: मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानसेकरन, हरमीत देसाई, पायस जैन

महिला टीम: सिंड्रेला दास, श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी, स्वास्तिका घोष

व्यक्तिगत और युगल स्पर्धा (पुरुष): मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानसेकरन, हरमीत देसाई, पायस जैन, अंकुर भट्टाचार्जी, रोनित भांजा, फिदेल रफीक, स्नेहित सुरवज्जुला, आकाश पाल, जीत चंद्रा, हिमनाकुल पोएंगा, मुदित दानी, जश मोदी, दिव्यांश श्रीवास्तव, तनीश शेट्टी, रीगन अल्बुकर्क

व्यक्तिगत और युगल स्पर्धाएं (महिला): श्रीजा अकुला, सिंड्रेला दास, यशस्विनी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी, स्वस्तिका घोष, तनीषा कोटेचा, अनुषा कुटुम्बले, सयाली वानी, दिव्यांशी भौमिक, नित्यश्री मणि, सुहाना सैनी, यशिनी शिवशंकर, काव्या प्रवीण भट्ट, सयानिका माझी, मधुरिका पाटकर, सेलेना सेल्वा कुमार

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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