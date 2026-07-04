Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

वैभव के लिए अभी प्लेइंग-11 में जगह नहीं, यह बात उन्हें बताना होगा, पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर ने आगे कहा, वह 15 साल का बच्चा है, इसलिए आपको उनके साथ बहुत सावधान रहने और उसे सब्र रखने की सलाह देने की जरूरत है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 04, 2026, 12:56 PM IST

Published On Jul 04, 2026, 12:56 PM IST

Last UpdatedJul 04, 2026, 12:56 PM IST

Parthiv Patel

Parthiv Patel

भारत और इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में आमने-सामने है. सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाना है, जहां वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने इस बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पार्थिव पटेल ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से वैभव सूर्यवंशी को धैर्य से संभालने की अपील की है. उन्होंने कहा कि 15 साल के बल्लेबाज के साथ बातचीत करना और उन्हें मौका न मिल पाने का कारण बताना बेहद जरूरी है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

‘भले ही आप उन्हें नहीं खिला रहे हों, आपको उसे यह बताना होगा’

पार्थिव ने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में कभी न कभी जरूर मौका मिलेगा, हालांकि, इस समय बातचीत बहुत जरूरी है, जब आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होते हैं, तो आपको यह पक्का करना होता है कि आप खिलाड़ियों से साफ-साफ बात करें, भले ही आप उन्हें नहीं खिला रहे हों, आपको उसे यह बताना होगा.

IND VS ENG 2nd T20I: इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जोश टंग की एंट्री

‘वैभव को सब्र रखने की सलाह देने की जरूरत’

पूर्व विकेटकीपर ने आगे कहा, वह 15 साल का बच्चा है, इसलिए आपको उनके साथ बहुत सावधान रहने और उसे सब्र रखने की सलाह देने की जरूरत है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सच में बहुत अच्छा किया है, संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ थे. उन्होंने कहा कि नंबर तीन पर खेल रहे ईशान किशन आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं, जबकि अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर हैं, इस समय, वैभव के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं है, और यह बात उन्हें बहुत अच्छे से बताने की जरूरत है.

उम्र नहीं टैलेंट देखा जाना चाहिए… कपिल देव ने की वैभव सूर्यवंशी की सचिन- कोहली से तुलना

शानदार फॉर्म में हैं वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में कमाल का रहा था. उन्होंने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. वहीं इसके बाद भारत ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में भी वैभव का बल्ला खूब गरजा था,उन्होंने फाइनल मुकाबले में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाते हुए तूफानी पारी खेली थी.

माना जा रहा था कि वैभव को आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज में आजमाया जा सकता है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका था. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाना है,अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले के लिए वैभव पर भरोसा दिखाता है या नहीं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

उम्र नहीं टैलेंट देखा जाना चाहिए... कपिल देव ने की वैभव सूर्यवंशी की सचिन- कोहली से तुलना

उम्र नहीं टैलेंट देखा जाना चाहिए... कपिल देव ने की वैभव सूर्यवंशी की सचिन- कोहली से तुलना

IND VS ENG 2nd T20I: इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जोश टंग की एंट्री

IND VS ENG 2nd T20I: इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जोश टंग की एंट्री

ENG VS IND: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, खतरनाक गेंदबाज की वापसी

ENG VS IND: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, खतरनाक गेंदबाज की वापसी

IND VS ENG 2nd T20I: अगर वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू, तो सैमसन नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता

IND VS ENG 2nd T20I: अगर वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू, तो सैमसन नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता

Latest News

egypt

Fifa World Cup: मिस्र ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया
wi-vs-sl-test

लाहिरू उदारा दोहरे शतक से चूके, एंटीगुआ टेस्ट में श्रीलंका की शानदार शुरुआत
argentina-football-team

FIFA World Cup: उलटफेर का शिकार होते-होते बचा अर्जेंटीना, केप वर्डे ने दी जोरदार टक्कर
kapil-dev-on-vaibhav-sooryavanshi

उम्र नहीं टैलेंट देखा जाना चाहिए... कपिल देव ने की वैभव सूर्यवंशी की सचिन- कोहली से तुलना

ben-stokes-70

पिछले 15 साल जबरदस्त रहे, मेरा समय पूरा हो गया था... बेन स्टोक्स का इमोशनल मैसेज

jofra-archer-68

IND VS ENG 2nd T20I: इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जोश टंग की एंट्री

Editor's Pick

How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
Wasim Jaffer Raised Questions on This 23 Years Old Allrounder India Lost Series to Ireland

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर