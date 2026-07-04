वैभव के लिए अभी प्लेइंग-11 में जगह नहीं, यह बात उन्हें बताना होगा, पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

भारत और इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में आमने-सामने है. सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाना है, जहां वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने इस बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पार्थिव पटेल ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से वैभव सूर्यवंशी को धैर्य से संभालने की अपील की है. उन्होंने कहा कि 15 साल के बल्लेबाज के साथ बातचीत करना और उन्हें मौका न मिल पाने का कारण बताना बेहद जरूरी है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

‘भले ही आप उन्हें नहीं खिला रहे हों, आपको उसे यह बताना होगा’

पार्थिव ने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में कभी न कभी जरूर मौका मिलेगा, हालांकि, इस समय बातचीत बहुत जरूरी है, जब आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होते हैं, तो आपको यह पक्का करना होता है कि आप खिलाड़ियों से साफ-साफ बात करें, भले ही आप उन्हें नहीं खिला रहे हों, आपको उसे यह बताना होगा.

IND VS ENG 2nd T20I: इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जोश टंग की एंट्री

‘वैभव को सब्र रखने की सलाह देने की जरूरत’

पूर्व विकेटकीपर ने आगे कहा, वह 15 साल का बच्चा है, इसलिए आपको उनके साथ बहुत सावधान रहने और उसे सब्र रखने की सलाह देने की जरूरत है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सच में बहुत अच्छा किया है, संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ थे. उन्होंने कहा कि नंबर तीन पर खेल रहे ईशान किशन आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं, जबकि अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर हैं, इस समय, वैभव के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं है, और यह बात उन्हें बहुत अच्छे से बताने की जरूरत है.

उम्र नहीं टैलेंट देखा जाना चाहिए… कपिल देव ने की वैभव सूर्यवंशी की सचिन- कोहली से तुलना

शानदार फॉर्म में हैं वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में कमाल का रहा था. उन्होंने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. वहीं इसके बाद भारत ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में भी वैभव का बल्ला खूब गरजा था,उन्होंने फाइनल मुकाबले में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाते हुए तूफानी पारी खेली थी.

माना जा रहा था कि वैभव को आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज में आजमाया जा सकता है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका था. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाना है,अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले के लिए वैभव पर भरोसा दिखाता है या नहीं.