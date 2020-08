कोहली के 'गुड न्यूज' वाली खबर शेयर करते ही लगा बधाइयों का तांता, चहल बोले-भैया और भाभी को...

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अगले साल यानी जनवरी 2021 में पिता बनने वाले हैं. कोहली ने ये खबर गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी. विराट ने अपने इंस्टग्राम पेज पर पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ एक फोटो अपलोड की जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं.

अनुष्का के साथ एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर करते विराट ने लिखा-And then, we were three! Arriving Jan 2021. यानी कि 2021 इस जोड़े के लिए लकी साबित होने जा रहा है क्योंकि वे दो से तीन होने जा रहे हैं.

विराट के गुड न्यूज शेयर करने के साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया जिसमें उनके साथी खिलाड़ियों युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) , क्रुणाल पांडया, शिखर धवन और इशांत शर्मा के साथ आईसीसी और बीसीसीआई भी शामिल थे.

विराट इस समय आईपीएल 13 में शिरकत करने के लिए दुबई में हैं. इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां एडिशन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएएई में आयोजित होगा.