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IPL 2026: कूपर कॉनली ने पहले ही सीजन में रचा इतिहास, तोड़ा साल 2008 का सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कॉनली ने अपने पहले ही सीजन में कमाल कर दिया है. उन्होंने साल 2008 के सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 18, 2026, 04:46 PM IST

Published On May 18, 2026, 04:46 PM IST

Last UpdatedMay 18, 2026, 04:46 PM IST

Cooper Connolly Sanath Jayasuriya

कूपर कॉनली ने सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा

पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कॉनली ने आईपीएल 2026 में एक बड़ा कीर्तिमान बना दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह आईपीएल के डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

कॉनली का यह पंजाब किंग्स के साथ पहला ही सीजन है. उन्होंने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में उन्होंने 22 गेंद पर 37 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने तीन चौके और तीन ही छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक-रेट 168.18 का रहा. पंजाब किंग्स की टीम का टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया लेकिन कॉनली की पारी ने एक उम्मीद जगाई. पर वह टीम को जीत नहीं दिला पाई. 223 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी.

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कॉनली इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चोटी पर हैं. उन्होंने 12 पारियों में 473 रन बनाए. उनका औसत 47.30 का है. उनका स्ट्राइक-रेट 162.54 का है. इसमें एक सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी शामिल हैं. उन्होंने अभी तक 32 छक्के और 39 चौके लगाए हैं.

जयसूर्या ने आईपीएल के पहले सीजन 2008 में 31 छक्के लगाए थे. वह उस सीजन में मुंबई इंडियंस की ओर से खेले थे. उस सीजन में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे थे. 14 पारियों में उन्होंने 42.83 के औसत से 514 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 166.34 का रहा था. इसमें एक सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी थीं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 114 रन था.

IPL के डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकिंगबल्लेबाजटीमसीजनछक्के
1कूपर कॉनलीपंजाब किंग्स202632*
2सनथ जयसूर्यामुंबई इंडियंस200831
3जैक फेजर मैकगर्कदिल्ली कैपिटल्स202428
4फिन एलनकोलकाता नाइट राइडर्स202627
5शॉन मार्शकिंग्स इलेवन पंजाब200826

मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जैकब बेथल 11 रन बनाए. विराट कोहली ने 37 गेंद पर 58 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए. देवदत्त पडिक्कल ने चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 25 गेंद पर 45 रन बनाए. दोनों के बीच 76 रन की साझेदारी हुई.

पंजाब किंग्स की टीम के लिए शशांक सिंह ने पारी के अंत में 27 गेंद पर 56 रन बनाकर प्रयास किया लेकिन यह काफी नहीं रहा. टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा. प्रियांश आर्या (0), प्रभसिमरन सिंह (2) और कप्तान श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर आउट हुए. सूर्यांश शेगडे ने 22 बॉल पर 35 रन बनाए. माकर्स स्टॉयनिस ने 25 गेंद पर 37 रन बनाए.

पंजाब किंग्स ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से की थी. पहले सात मैचों में टीम एक भी नहीं हारी थी. उसने छह मैच जीते थे और एक मुकाबला रद्द हुआ था. कुल मिलाकर टीम के 13 अंक थे. लेकिन इसके बाद पंजाब अब लगातार छह मैच हार चुकी है. और अब प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी राह कठिन हो रही है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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