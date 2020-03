पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार (Aleem Dar) कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों और इससे उनके देश में पैदा हो रही भुखखरी से काफी चिंतित हैं। यही वजह है कि उन्‍होंने लॉकडाउन के कारण लोगों की मदद के लिए अपने निजी रेस्त्रां में गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का निर्णय लिया है।

अलीम डार (Aleem Dar) ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा ,‘‘लॉकडाउन के दौरान लोग बेरोजगार हो गए। मेरा एक रेस्त्रां लाहौर के पिया रोड पर है जिसका नाम दर्स डिलाइटो है। यहां बेरोजगार लोग मुफ्त खाना खा सकते हैं।’’

डार ने कहा ,‘‘कोरोनावायरस पूरी दुनिया में फैला है। पाकिस्तान पर भी इसका असर दिख रहा है । प्रांतीय सरकारों और केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिये दिशा निर्देश जारी किये हैं।’’

restaurant “Dar’s Delighto” will be offering free food for jobless people, especially labourers, during the current lockdown in the city of Lahore.#CRICKET https://t.co/hQUS8H4Xmy

