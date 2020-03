कोविड-19 महामारी (COVID-19) से इस समय पूरी दुनिया चिंतित है. भारत में कोरोनावायरस (coronavirus)से निपटने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन है. भारत में लगभग एक हजार से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं जबकि 24 लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के अंतिम ओवर में जीत दिलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) इस समय हरियाणा पुलिस में डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) हैं. जोगिंदर कोरोनावायरस से बचने के लिए इस समय लोगों को घर में रहने को कह रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कराने में लगे हुए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए भारत के इस क्रिकेटर से पुलिस अधिकारी बने जोगिंदर शर्मा की प्रशंसा की है.

अगर इस मुश्किल समय में मैं क्रिकेट और आईपीएल के बारे में सोचूं तो मैं स्वार्थी हूं: हरभजन

आईसीसी ने शनिवार को जोगिंदर की क्रिकेटर और पुलिस अधिकारी के तौर पर फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘क्रिकेट करियर के बाद पुलिसकर्मी के तौर पर भारत के जोगिंदर शर्मा उनमें शामिल हैं जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट में अपना योगदान दे रहे हैं.’

2007: #T20WorldCup hero

2020: Real world hero

In his post-cricket career as a policeman, India’s Joginder Sharma is among those doing their bit amid a global health crisis.

[ Joginder Sharma] pic.twitter.com/2IAAyjX3Se

— ICC (@ICC) March 28, 2020