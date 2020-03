कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट के पिछले कुछ मैच बंद स्टेडियम में खेले गए थे। साथ ही क्रिस लिन, डेल स्टेन और जेसन रॉय समेत कई विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर स्वदेश लौट चुके हैं।

वायरस के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने टूर्नामेंट के फाइनल स्टेज, जिसमें दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच खेला जाना था, को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच 17 मार्च को लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर जालिमी के बीच खेला जाना था। वहीं दूसरा मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच 18 मार्च को होना था।

IMPORTANT ANNOUNCEMENT#HBLPSLV postponed, to be rescheduled. More details to follow in due course.

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 17, 2020