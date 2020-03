Coronavirus Sports Update: दुनिया भर में अबतक कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण के डर के चलते बड़े खेल आयोजन रद्द होने के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इस वायरस ने पूरी तरह से खेलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. स्‍पेन में एक फुटबॉल कोच की मौत के बाद अब यह बताया जा रहा है कि स्पेनिश फुटबाल क्लब वालेंसिया के 35 फीसदी खिलाड़ी और स्टाफ कोरोनावायरस के संक्रमण से घ्रसित है.

क्लब द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह वायरस हाल ही में टीम के मिलान के दौरे से आया है जहां वो चैम्पियंस लीग के अंतिम-16 के पहले चरण के मैच में एटलांटा से भिड़ने गए थे. एक दिन बाद ही इटली के अधिकारियों इसे जोखिम भरा स्थान घोषित कर दिया था.

बयान के मुताबिक, “क्लब द्वारा यूईएफए चैम्पियंस लीग में एटलांटा के खिलाफ 19 फरवरी को मिलान में खेले गए मैच में सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद जिसमें टीमों और क्लब के कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना शामिल रहा. हालिया परिणामों से पता चला है कि इस तरह के मैचों के कारण हमारी टीम की कोरोनावायरस की जांच 35 फीसदी सकारात्मक आई है.”

