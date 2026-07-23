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लगातार छह हार के बाद मिली पहली जीत, क्या बोले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ?

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने सात विकेट खोकर 125 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 13.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 10:26 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 10:26 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 10:26 PM IST

Shreyas iyer captain

Shreyas iyer captain

भारत के टी-20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर को आखिरकार पहली जीत मिल गई. अय्यर की कप्तानी में भारत ने जिम्बाब्वे को पहले टी-20 मैच में सात विकेट से हरा दिया. अय्यर को लगातार छह हार के बाद यह जीत मिली है. अय्यर ने जीत के बाद 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ मयंक यादव की जमकर तारीफ की है.

गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने सात विकेट खोकर 125 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 13.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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पहली जीत हासिल करने पर बेहद खुश हूं: अय्यर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान आठवें मुकाबले में पहली जीत हासिल करने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, शानदार, हमारी टीम ने अपनी योजनाओं पर बेहतरीन तरीके से अमल किया, मैं कप्तान के तौर पर अपनी पहली जीत हासिल करने पर बेहद खुश हूं, मुझे इस विकेट से अतिरिक्त उछाल की उम्मीद थी और खासकर हार्ड लेंथ पर अच्छी बाउंस देखने को मिली, शुरुआत में विकेट थोड़ा असमान व्यवहार भी कर रहा था, मुझे लगता है कि दोनों पारियों में ऐसा देखने को मिला.

‘मयंक ने अपनी लाइन और लेंथ पर बेहतरीन नियंत्रण रखा’

तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट (0) का विकेट निकाला. इसके बाद डियन मायर्स (6) का विकेट भी हासिल किया. मयंक ने मुकाबले में कुल 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 18 रन देकर 2 विकेट निकाले. 24 वर्षीय खिलाड़ी की तारीफ में अय्यर ने कहा, मयंक ने हमें जिस तरह शुरुआत दिलाई, वह शानदार था, उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर बेहतरीन नियंत्रण रखा और बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया, यह हमारे लिए बेहद अहम था, इसके बाद पावरप्ले में वैभव ने आकर हमें शानदार शुरुआत दिलाई.

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मेजबान जिम्बाब्वे ने महज 32 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, इसके बावजूद टीम ने 20 ओवरों में स्कोर 125/7 तक पहुंचा दिया, जब कप्तान से पूछा गया कि क्या यह चिंता की बात है कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे को थोड़ा पहले ऑलआउट नहीं कर सकी, तो इसके जवाब में अय्यर ने कहा, हर टीम में कोई न कोई बल्लेबाज होता है जो पारी को संभालते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाता है, मुझे लगता है कि उन्होंने विकेट को अच्छी तरह समझा और फिर साझेदारियां कीं.

अय्यर ने कहा, उस समय मैं अपने गेंदबाजों को रोटेट करना चाहता था, ताकि सभी को अच्छी लय मिल सके, क्योंकि हमें यहां अभी दो और मैच खेलने हैं, हर खिलाड़ी को गेंदबाजी और बल्लेबाजी का मौका मिलना उनके आत्मविश्वास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है.

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‘वैभव ने जिस अंदाज में उसने अपनी पारी खेली, वह शानदार था’

वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल और 118 दिन की उम्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया. इस किशोर सलामी बल्लेबाज ने गुरुवार को हरारे में 19 गेंदों का सामना करते हुए 8 बाउंड्री के साथ 50 रन बनाए. वैभव के पहले अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पर खुशी जताते हुए कप्तान ने कहा, वैभव ने कमाल की बल्लेबाजी की, वह निडर युवा खिलाड़ी हैं और जिस अंदाज में उसने अपनी पारी खेली, वह शानदार था, वह यहां पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए उन्हें इन विकेटों की अच्छी समझ है.

अय्यर ने कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अंडर-19 फाइनल में 175 रन बनाए थे, इसलिए मैदान पर उतरते समय उसके अंदर भरपूर आत्मविश्वास रहता है, उन्हें इस तरह बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लगा, सीरीज की यह शानदार शुरुआत रही.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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