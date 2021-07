विरोधी टीम के लिए Practice Match खेलते हुए आवेश खान की उंगली में लगी चोट, BCCI ने दिया ये Update

BCCI gives update on Avesh Khan finger injury: भारतीय टीम के प्रैक्टिस मैच में (County Select XI vs Indians) डरहम की तरफ से खेल रहे युवा गेंदबाज आवेश खान चोटिल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि उनकी उंगली में चोट लगी है. जिसके चलते वो गेंदबाजी बीच में ही छोड़कर वापस पवेलियन लौट गए.

आवेश खान इंग्‍लैंड में भारतीय टीम के दल के साथ गए थे. उन्‍हें टीम में बतौर नेट्स गेंदबाज शामिल किया गया था. टीम में उनकी जिम्‍मेदारी मुख्‍य बल्‍लेबाजों को प्रैक्टिस कराने की थी.

बीसीसीआई की तरफ से आवेश खान (Avesh Khan) की चोट के संबंध में बताया गया कि उनके बाएं हाथ के उंगूठे पर चोट लगी है. जिसके बाद उन्‍हें सिटी स्‍कैन के लिए लेजाया गया है. मेडिकल टीम उनकी चोट पर काम कर रही है.

आवेश खान (Avesh Khan) और वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) इस मैच में डरहम की टीम काउंटी सेलेक्‍ट इलेवन की तरफ से भारत के खिलाफ खेल रही है. कोविड-19 के कारण डरहम की टीम को 11 खिलाड़ी मैदान में उतारने में भी समस्‍या हो रही थी. जिसके बाद उन्‍होंने बीसीसीआई से अनुरोध किया कि आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर को उनकी टीम से खेलने दिया जाए. दोनों ही भारत की टीम में बतौर नेट्स गेंदबाज इंग्‍लैंड गए हैं.

आवेश खान (Avesh Khan) अबतक किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए डेब्‍यू नहीं कर पाए हैं. बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि भारतीय कप्‍तान विराट कोहली इस मैच का हिस्‍सा नहीं हैं क्‍योंकि उनकी पीठ में दर्द है. वहीं, उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे हैमस्ट्रिंग की समस्‍या से जूझ रहे हैं. लिहाजा रोहित शर्मा को प्रैक्टिस मैच में कप्‍तान नियुक्‍त किया गया है.