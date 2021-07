भारतीय खिलाड़ी आज काउंटी इलेवन बनाम इंडियंस इलेवन के बीच मैच में बाहों पर काले बैंड्स पहनकर उतरे थे। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली इस टीम ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा (Yashpal Sharma) के निधन की शोक में ये फैसला किया है।

1983 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का 13 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था।

बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर से भी खिलाड़ियों के यशपाल शर्मा की याद में काली पट्टी पहनने की बात की पुष्टि की गई।

#TeamIndia are sporting black armbands to mourn the sad demise of former India cricketer Yashpal Sharma ji, who sadly passed away on 13th July after a cardiac arrest. Head Coach @RaviShastriOfc was his teammate in the 1983 World Cup winning squad. pic.twitter.com/A72aZ258aT

— BCCI (@BCCI) July 20, 2021