कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर में करीब 30 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इस संक्रमण से लगभग सात लाख लोग संक्रमित है. भारत में इस समय 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है. लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि इस वायरस के चेन को तोड़ा जा सके. खिलाड़ी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने लोगों से हर कीमत पर घर के अंदर रहने की अपील करते हुए रविवार को कहा कि दुनिया में अभी कोरोना वायरस ‘ट्रेसर बुलेट’ (बहुत तेज गति से निकलने वाली गोली) की तरह फैल रहा है .

इस महामारी के कारण दुनियाभर के लगभग सभी खेल आयोजन स्थगित या रद्द करना पड़ा जिसमें टोक्यो ओलंपिक भी शामिल है. इसमें दुनिया भर में खेले जाने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट भी शामिल है.

भारतीय कोच ने ट्वीट किया, ‘लोग घर के अंदर रहे, यह काफी अहम चरण (समय) है. दुनियाभर में जो चीज ट्रेसर बुलेट की तरह घूम रही है वह है कोराना (कोविड-19). इसकी चपेट में आने से बचने के लिए घर में रहे.’

Stay indoors people. Crucial phase this. Only thing flying around the world like a tracer bullet is this bloody Corona (COVID-19). Stay in before the bugger gets you #IndiaFightsCorona #Covid19India pic.twitter.com/RmfNzkOu7f

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 29, 2020