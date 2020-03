कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इनदिनों भारत के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉकडाउन है. भारत में इसकी चपेट में अब तक लगभग 500 लोग आ चुके हैं जबकि 9 को अपनी जान गंवानी पड़ी है. विश्व में इस वायरस से अब तक लगभग 15 हजार लोगों की जानें गई हैं वहीं इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के आसपास है.

कोविड 19 महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में कोलकाता की सूनी सड़कें देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अपने शहर में ऐसा नजारा देखेंगे.

गांगुली ने वीरान सड़कों की तस्वीरें अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डालकर लिखा ,‘कभी नहीं सोचा था कि अपने शहर को ऐसे देखूंगा. सुरक्षित रहिए. जल्दी ही हालात बेहतर होंगे. सभी को प्यार.’

Never thought would see my city like this .. stay safe .. this will change soon for the better …love and affection to all .. pic.twitter.com/hrcW8CYxqn

