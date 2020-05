वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया चिंतित है. कोरोनावायरस के कारण खेल की लगभग सभी गतिविधियां ठप्प हैं. मुश्किल की इस घड़ी में क्रिकेटर्स भी जरूरतमंदों की सहायता को आगे आ रहे हैं. कोई अपना बल्ला तो कोई अपनी यादगार जर्सी नीलाम कर उससे मिले फंड को कोराना से छिड़ी जंग में मदद को दे रहा है.

20 हजार डॉलर में खरीदा

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने नीलामी के लिए रखे बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम के बल्ले को 20,000 डॉलर में खरीदा है.

पिछले महीने मुश्फिकुर ने घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए राहत कार्यों में मदद के लिए वह अपने बल्ले को नीलाम करेंगे. उन्होंने इस बल्ले से 2013 में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था. आफरीदी ने अपने संस्थान के लिए इस यादगार बल्ले को 20,000 डॉलर में खरीदा.

Cricket is to bind. In the divisive world of today, we must look forward to better tomorrow; its always upto us to take 1st step. @SAFoundationN believes human suffering & empathy is beyond borders.Hope this small token will help building bigger bridges.#DonateKaroNa #HopeNotOut pic.twitter.com/cGN6W5ItTG

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 15, 2020