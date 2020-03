कोरोनावायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत में इनदिनों 21 दिन का लॉकडाउन है. भारत सरकार ने देशवासियों से अपने घरों में रहने की अपील की है. सरकार का कहना है कि लोग अपने घरों में रहे ताकि इस महामारी के बढ़ते चेन को तोड़ा जा सके. भारत में कोविड-19 से अब तक 700 से अधिक लोग संक्रमित हैं जबकि इससे मरने वालों की संख्या 17 पहुंच गई है.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने केंद्र सरकार द्वारा लगए गए लॉकडाउन को लेकर देश के नागरिकों से अपील की है कि वह इस दौरान अपने घरों में ही रहें और लाकडाउन का पालन करें. कोहली ने साथ ही लोगों से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह मानने की भी अपील की है.

सचिन तेंदुलकर ने COVID-19 संक्रमित मरीजों को हीन भावना से नहीं देखेे जाने की अपील की

कोहली ने सोशल मीडिया टिवटर पर पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा, ‘मैं विराट कोहली आज आपसे एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते बात कर रहा हूं. जो कुछ मैंने बीते कुछ दिनों में देखा. लोगों की भीड़, सड़क पर घूमते लोग. कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना. यह देखकर मुझे लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं.’

Please wake up to the reality and seriousness of the situation and take responsibility. The nation needs our support and honesty. pic.twitter.com/ZvOb0qgwIV

— Virat Kohli (@imVkohli) March 27, 2020