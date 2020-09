CPL 2020 Live Streaming 1st Semi-final: पोलार्ड के सामने होंगे रसेल, जानें कब और कहां होगा मैच

CPL 2020 Live Streaming 1st Semi-final: कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की कप्तानी वाली त्रिनिबागो नाइटराइडर्स (Trinbago Knight Riders) मंगलवार यानी आज कैरेबियाई प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League 2020) के पहले सेमीफाइनल में जमैका तलावाहस (Jamaica Tallawahs) से भिड़ेगी. नाइटराइडर्स ने लीग में अपने सभी 10 मैच जीतकर 20 अंकों के साथ प्वाइंटस टेबल में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम चार के लिए क्वालीफाई किया जबकि जमैका ने 7 अंक लेकर चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाया है.

जमैका ने 10 में से सिर्फ 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. उसने अपने अंतिम 4 में से 3 मैच गंवाया है. पिछली बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब नाइटराइडर्स ने 19 रन से बाजी मारी थी. ऐसे में इस मुकाबले में नाइटराइडर्स फाइनल में पहुंचने का मजबूत दावेदार है.

Here’s all you need to know about 1st Semi-final,Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs:

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 का पहला सेमीफाइनल कब खेला जाएगा?

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 का पहला सेमीफाइनल मंगलवार (8 सितंबर 2020) को खेला जाएगा.

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 का पहला सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा?

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 का पहला सेमीफाइनल त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा.

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 का पहला सेमीफाइनल कितने बजे खेला जाएगा?

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 का पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार शाम 7 : 30 (7: 30 pm IST) से खेला जाएगा.

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 के पहले सेमीफाइनल कितने बजे टॉस होगा?

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 के पहले सेमीफाइनल में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 :00 (7 :00 pm IST) बजे होगा.

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 के पहले सेमीफाइनल का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 के पहले सेमीफाइनल का लाइव टेलीकास्ट भारत में

Star Sports 1 और Star Sports 1 HD पर देख सकते हैं.

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 के पहले सेमीफाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

त्रिनबागो नाइटराइडर्स और जमैका तलावाहस के बीच सीपीएल 2020 के पहले सेमीफाइनल का live streaming आप Fan Code पर देख सकते हैं.

जमैका के पास ऑलराउंडर आंद्रे रसेल है जिनका नाइटराइडर्स के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है. उन्होंने नाइटराइडर्स के खिलाफ अब तक 15 पारियों में कुल 565 रन बनाए हैं. इसके अलावा 20 विकेट भी चटकाए हैं.