क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने पूर्व साथी खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को 47वें जन्मदिन की बधाई दी। तेंदुलकर ने अपने कप्तान रहे चुके द्रविड़ को गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बताया। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, “जन्मदिन मुबारक हो जैमी। आपने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाता था। ये जन्मदिन अच्छा रहे दोस्त।”

अपनी क्लासिक बल्लेबाजी शैली और भारत को कई बार मुश्किल परिस्थितियों के निकालने की वजह से ‘दीवार’ नाम से मशहूर द्रविड़ ने भारत के लिए 164 टेस्ट मैच, 334 वनडे और एक टी-20 मैच खेला है। उनके नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकार्ड है। 16 साल के करियर में दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने 31, 258 गेंदें खेली हैं। द्रविड़ ने टेस्ट मैचों मे सचिन की तुलना में 3,000 ज्यादा गेंदें खेली हैं।

Happy Birthday Jammy! The way you batted always created huge jams for the bowlers. Have a great one my friend. pic.twitter.com/JzCh9XW9iW

