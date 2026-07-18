भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और टेस्ट क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स (सर गैरी सोबर्स) के निधन पर गहरा शोक जताया है. सोबर्स का निधन शुक्रवार को बारबडोस स्थित उनके घर पर हो गया, वह 89 वर्ष के थे.

सुनील गावस्कर ने एक्स पर लिखा, सर गैरी, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके जैसा कोई और कभी नहीं होगा, बहुत भारी मन से यह खबर मिली है कि सबसे महान खिलाड़ी, सर गारफील्ड सोबर्स, अब नहीं रहे. जो कोई भी इस खूबसूरत खेल से प्यार करता है, उसके लिए सर गैरी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वह एक क्रिकेटर के तौर पर सबसे बड़े स्टैंडर्ड थे.

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उन्होंने एक पूरे युग को परिभाषित किया: गावस्कर

गावस्कर ने लिखा, आज जब हम ऑल-राउंडर की बात करते हैं, तो हम अक्सर ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं जो दो फील्ड में संतुलन बना सकते हैं, लेकिन सर गैरी, वह पांच फील्ड के मास्टर थे, वह सपने जैसी बैटिंग कर सकते थे, नई गेंद से तेज गेंदबाजी कर सकते थे, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट-आर्म स्पिन पर आसानी से स्विच कर सकते थे, कलाई से स्पिन गेंदबाजी कर सकते थे, और शॉर्ट लेग या स्लिप में पैंथर की तरह फील्डिंग कर सकते थे. गावस्कर ने आगे लिखा, उन्हें क्रिकेट के मैदान पर उस ढीले, रिदमिक कैरेबियाई कदमों के साथ, कॉलर ऊपर करके चलते हुए देखना, एकदम शान से चलने जैसा था, उन्होंने खेल को बहुत खुशी और एक जबरदस्त, प्रतियोगी गरिमा के साथ खेला, जिसने एक पूरे युग को परिभाषित किया।”

‘जब वह खेलते थे, आप उनसे नजरें नहीं हटा पाते थे’

उन्होंने लिखा, मुझे याद है कि जब भी इंडिया वेस्टइंडीज के साथ खेलती थी, तो वह लोगों को हैरान कर देते थे, आप उनसे नजरें नहीं हटा पाते थे, जब वह आपसे गेम छीन रहे होते थे, तब भी आप उस आदमी के जीनियस पर हैरान हुए बिना नहीं रह पाते थे. उनकी 365 नॉट आउट की पारी दशकों तक एक पहाड़ जैसी रही, और एक ओवर में लगाए गए वे छह छक्के लोककथाओं का हिस्सा बन गए, फिर भी, मैदान के बाहर, वह हमेशा एक बहुत ही जेंटलमैन थे, मिलनसार, अपने ज्ञान को लेकर बहुत उदार, और खेल की बेहतरीन परंपराओं पर बहुत गर्व करने वाले.

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‘क्रिकेट ने आज अपना सबसे चमकीला हीरा खो दिया’

गावस्कर ने अंत में लिखा, क्रिकेट ने आज अपना सबसे चमकीला हीरा खो दिया है, स्टैंड्स थोड़े शांत हैं और उनके बिना खेल फीका पड़ गया है, मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके दोस्तों और कैरिबियन और दुनिया भर के हर क्रिकेट प्रेमी के साथ हैं जो इस बहुत बड़ी क्षति का दुख मना रहे हैं.

Rest in peace, Sir Garry. There will never, ever be another like you.



It is with a incredibly heavy heart that I hear the news of the passing of the greatest of them all, Sir Garfield Sobers. For anyone who loves this beautiful game, Sir Garry wasn’t just a cricketer; he was the… pic.twitter.com/k8hRK7kBfO — Sunil Gavaskar (@virender_swag) July 17, 2026

शानदार रहा गैरी सोबर्स का क्रिकेट करियर

28 जुलाई 1936 को ब्रिजटाउन, बारबडोस में जन्मे गैरी सोबर्स ने 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ किंग्सटन में टेस्ट मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था. वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स और कलाई के स्पिन गेंदबाज थे. 1954 से लेकर 1974 तक वे वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे बड़े और भरोसेमंद खिलाड़ी रहे. इस दौरान 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 8,032 रन बनाए थे, उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 365 रन था. इसके अलावा 235 विकेट भी सोबर्स ने लिए थे. सोबर्स ने एक वनडे भी खेला था, इसमें उन्होंने एक विकेट लिया था.