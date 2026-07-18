गैरी सोबर्स के निधन पर सचिन और कोहली हुए इमोशनल, जानिए क्या कहा ?

Fifa World Cup 2026: क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन हो गया है. 89 साल के सोबर्स ने शुक्रवार को अपने बारबडोस स्थित घर पर अंतिम सांस ली. 28 जुलाई 1936 को ब्रिजटाउन, बारबडोस में जन्मे गैरी सोबर्स ने 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ किंग्सटन में टेस्ट मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स और कलाई के स्पिन गेंदबाज थे. उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने उनके निधन पर शोक जताया है.

1954 से लेकर 1974 तक वह वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे बड़े और भरोसेमंद खिलाड़ी रहे. इस दौरान 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 8,032 रन बनाए थे. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 365 रन था. इसके अलावा 235 विकेट भी सोबर्स ने लिए थे. सोबर्स ने एक वनडे भी खेला था, इसमें उन्होंने एक विकेट लिया था.

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सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा ?

भारतीय दिग्गज और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, यह यकीन करना बहुत मुश्किल है कि सर गैरी अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन यादों को याद कर रहा हूं जो हमने इतने सालों में साथ बनाई थीं, 2003 वर्ल्ड कप में उनका मुझे ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ की ट्रॉफ़ी देना हो या फिर सेंचुरी बनाने पर उनका मुझे बधाई देते हुए प्यार भरी बातें कहना, वे हमेशा बहुत ही नेक और मिलनसार इंसान रहे.

सचिन ने आगे लिखा, मेरा मन बार-बार उस समय की ओर चला जाता है जब कुछ साल पहले हम लंदन में मिले थे। हम बस बैठकर खेल के बारे में बातें कर रहे थे, और अब यह एहसास बहुत तकलीफ देता है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात थी. वे सचमुच ‘बेमिसाल’ थे, उनकी बहुत याद आएगी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गैरी.

It’s incredibly tough to process that Sir Garry is gone. I’ve been looking back at the memories we shared over the years, from him handing me the Player of the Tournament trophy at the 2003 World Cup, to his warm words when he felicitated me for the century milestone. He was… pic.twitter.com/7TfWifVg2l — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 18, 2026

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

एक महान खिलाड़ी खो दिया: विराट कोहली

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने कहा, क्रिकेट ने अपना एक महान खिलाड़ी खो दिया है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गारफ़ील्ड सोबर्स, आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

Cricket has lost one of its greatest. Rest in peace, Sir Garfield Sobers. Your legacy will inspire generations. — Virat Kohli (@imVkohli) July 18, 2026

पुरुषों के क्रिकेट में आईसीसी का सबसे बड़ा सालाना अवॉर्ड सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड उनके सम्मान में दिया जाता है और यह सभी फॉर्मेट में पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे शानदार ओवरऑल परफॉर्मर को पहचान देता है, 1975 में क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी.