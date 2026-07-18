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गैरी सोबर्स के निधन पर सचिन और कोहली हुए इमोशनल, जानिए क्या कहा ?

क्रिकेट में आईसीसी का सबसे बड़ा सालाना अवॉर्ड सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड उनके सम्मान में दिया जाता है और यह सभी फॉर्मेट में पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे शानदार ओवरऑल परफॉर्मर को पहचान देता है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 18, 2026, 12:41 PM IST

Published On Jul 18, 2026, 12:41 PM IST

Last UpdatedJul 18, 2026, 12:41 PM IST

Sachin tendulkar

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Fifa World Cup 2026: क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन हो गया है. 89 साल के सोबर्स ने शुक्रवार को अपने बारबडोस स्थित घर पर अंतिम सांस ली. 28 जुलाई 1936 को ब्रिजटाउन, बारबडोस में जन्मे गैरी सोबर्स ने 1954 में इंग्लैंड के खिलाफ किंग्सटन में टेस्ट मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था. वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स और कलाई के स्पिन गेंदबाज थे. उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने उनके निधन पर शोक जताया है.

1954 से लेकर 1974 तक वह वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे बड़े और भरोसेमंद खिलाड़ी रहे. इस दौरान 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 8,032 रन बनाए थे. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 365 रन था. इसके अलावा 235 विकेट भी सोबर्स ने लिए थे. सोबर्स ने एक वनडे भी खेला था, इसमें उन्होंने एक विकेट लिया था.

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सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा ?

भारतीय दिग्गज और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, यह यकीन करना बहुत मुश्किल है कि सर गैरी अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन यादों को याद कर रहा हूं जो हमने इतने सालों में साथ बनाई थीं, 2003 वर्ल्ड कप में उनका मुझे ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ की ट्रॉफ़ी देना हो या फिर सेंचुरी बनाने पर उनका मुझे बधाई देते हुए प्यार भरी बातें कहना, वे हमेशा बहुत ही नेक और मिलनसार इंसान रहे.

सचिन ने आगे लिखा, मेरा मन बार-बार उस समय की ओर चला जाता है जब कुछ साल पहले हम लंदन में मिले थे। हम बस बैठकर खेल के बारे में बातें कर रहे थे, और अब यह एहसास बहुत तकलीफ देता है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात थी. वे सचमुच ‘बेमिसाल’ थे, उनकी बहुत याद आएगी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गैरी.

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

एक महान खिलाड़ी खो दिया: विराट कोहली

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने कहा, क्रिकेट ने अपना एक महान खिलाड़ी खो दिया है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गारफ़ील्ड सोबर्स, आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

पुरुषों के क्रिकेट में आईसीसी का सबसे बड़ा सालाना अवॉर्ड सर गारफील्ड सोबर्स अवॉर्ड उनके सम्मान में दिया जाता है और यह सभी फॉर्मेट में पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे शानदार ओवरऑल परफॉर्मर को पहचान देता है, 1975 में क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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