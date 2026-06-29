भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जिस शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है उसके बाद वह जमकर फैंस के निशाने पर है. भारतीय टीम की इस हार के बाद क्रिकेट आइसलैंड ने भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को ट्रोल किया है.

क्रिकेट आईसलैंड सोशल मीडिया पर अपनी रोचक और तंज भरे कॉमेंट के लिए जाना जाता है. इस बार उनकी ओर से गंभीर को निशाना साधते हुए जो पोस्ट किया गया वह बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. क्रिकेट आईसलैंड ने तंज कसते हुए कहा कि उनका गंभीर को अपना मुख्य कोच बनाने का कोई इरादा नहीं है. इसके साथ ही इस पोस्ट में लिखा गया कि गंभीर की अगुआई में भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हार का ‘शानदार मुकाम’ हासिल किया है.

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आईसलैंड क्रिकेट ने लिखा, ‘हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते. उनके पास साफ तौर पर प्रतिभा तो है. वह उन भारतीय खिलाड़ियों के साथ आयरलैंड जाकर उस तरह का नतीजा ला सकते हैं. यह शानदार तोहफा है.’

टी20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के करीब तीन महीने बाद भारत पहली बार कोई टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रहा था. भारत आयरलैंड दौरे पर दो मैचों की सीरीज खेलने पहुंचा. यहां उसे दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा.

We can confirm that we don't wish to add Gautam Gambhir to our coaching staff. He clearly has talent, though. To take those Indian players and deliver those results in Ireland takes truly remarkable gifts. — Iceland Cricket (@icelandcricket) June 28, 2026

भारत को बेलफास्ट में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा. वहीं रविवार को खेले गए दूसरे व आखिरी मैच में उसने भारत को एक रन से हराया.

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी माना कि भारतीय गेंदबाजों ने दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बल्लेबाज दोनों ही मौकों पर योगदान नहीं दे सके. अय्यर की बल्लेबाजी के साथ-साथ उनकी कप्तानी भी सवालों के घेरे में रही. वहीं साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन दोनों ही मैचों में खाता नहीं खोल पाए.

श्रेयस अय्यर आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए. अब एक जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में अय्यर वापसी करना चाहेंगे.

भारत को इंग्लैंड में पहला टी20 इंटरनेशनल 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेलना है. इसके बाद दूसरा मैच 4 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड में, तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंगम, 9 जुलाई को चौथा मैच ब्रिस्टल में खेला जाएगा. सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच 11 जुलाई को साउथैम्पटन में होगा.

क्या वैभव करेंगे 1 जुलाई को डेब्यू?

फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं कि आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिल जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब सवाल है कि क्या 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से वह डेब्यू करेंगे?