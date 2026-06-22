Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज पर क्रिकेट आयरलैंड का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली दो टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज पर बड़ा बयान आया है. इस बयान से भारतीय फैंस को बड़ी राहत मिलेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 22, 2026, 07:36 AM IST

Published On Jun 22, 2026, 07:36 AM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 07:36 AM IST

cricket ireland on India Tour

क्रिकेट आयरलैंड ने भारत के खिलाफ होने वाली दो मैचों की सीरीज पर दिया बयान (फोटो- आईएएनएसः

क्रिकेट आयरलैंड ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर बड़ा अपडेट दिया है. भारत को आयरलैंड में 26 जून और 28 जून को बेलफास्ट में दो मैच खेलने हैं. लेकिन सुरक्षा कारणों से चलते इस सीरीज पर संशय के बादल छाए हुए हैं. और इस बीच क्रिकेट आयरलैंड का यह बयान थोड़ी राहत देने वाला है.

आयरलैंड में स्टारमार्ट और बेलफास्ट में नागरिक असंतोष है. हालांकि क्रिकेट आयरलैंड ने पुलिस सर्विस ऑफ नॉर्दन आयरलैंड से सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा की है. और इसके बाद यह बयान जारी किया कि दौरा अपने तय समय के अनुसार ही होगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

क्रिकबज की रिपोर्ट कहती है, ‘सीरीज में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा और उनका ख्याल रखना हमारी पहली प्राथमिकता है. हम पुलिस, वेन्यू मैनेजमेंट और सुरक्षा पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे. और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि दोनों मैच करवाने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. ‘

इस बयान में आगे कहा गया कि टीमों, मैच अधिकारियों और दर्शकों के लिए मैदान पर सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता नहीं है.

इसमें कहा गया, ‘भारत और आयरलैंड के बीच दोनों टी20 इंटरनेशनल मैच 26 और 28 जून को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से खेले जाएंगे.’

भारत-आयरलैंड सीरीज का शेड्यूल

26 जून- पहला टी-20 मैच, बेलफास्ट, शाम 7.30 बजे

28 जून- दूसरा टी-20 मैच, बेलफास्ट, शाम 7.30 बजे

पहली बार इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल खेलेगा भारत

भारत को अपने मैच मेलहिड क्रिकेट क्लब, बेलफस्ट पर अपने मैच खेलने हैं. इसके बाद भारत ने आयलैंड में अपने सभी मुकाबले डब्लिन में खेले. भारत ने 2018, 2002 और 2023 में आयरलैंड का दौरा किया और छह टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. भारत ने ये सभी मुकाबले जीते.

भारत ने बेलफस्ट के इस मैदान पर अभी तक कुल चार वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. और पहली बार यहां वह टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा. भारतीय टीम अच्छी लय में है. भारत ने आयरलैंड दौरे से पहले अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया. टीम इंडिया 23 जून को लंदन के रास्ते इंग्लैंड पहुंचेगी. खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मुंबई और चेन्नई से इस दौरे पर रवाना होंगे. आयरलैंड में टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड में पांच टी20 और तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी.

आयरलैंड दौरे पर भारत की टी20 टीम में बदलाव

भारत ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था. हालांकि इसमें एक बदलाव हो गया है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के चलते बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को टीम में जगह मिली है.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी ऐलान

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी ऐलान
अब वक्त आ गया कि इस RCB स्टार को मिले टीम इंडिया में मौका, पूर्व ओपनर ने की वकालत

अब वक्त आ गया कि इस RCB स्टार को मिले टीम इंडिया में मौका, पूर्व ओपनर ने की वकालत
कौन हैं अविनाश वैद्य, जिन्हें आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे के लिए बनाया गया टीम इंडिया का मैनेजर

कौन हैं अविनाश वैद्य, जिन्हें आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे के लिए बनाया गया टीम इंडिया का मैनेजर

अय्यर के लिए आसान नहीं होगी कप्तानी की राह, सामने है ये 3 बड़ी चुनौतियां

अय्यर के लिए आसान नहीं होगी कप्तानी की राह, सामने है ये 3 बड़ी चुनौतियां

Latest News

cricket-ireland-2

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज पर क्रिकेट आयरलैंड का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
indw-vs-saw-6

महिला टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिली हार, साउथ अफ्रीका ने छह विकेट से हराया

vaibhav-sooryavanshi-94

वैभव सूर्यवंशी का धमाका, भारत ए ने श्रीलंका ए को हराकर ट्राई सीरीज पर किया कब्जा

kieron-pollard-11

कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, शतकीय पारी से तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

nz-cricket-team-20

मैट हेनरी ने चटकाए 11 विकेट, न्यूजीलैंड की इंग्लैंड पर बड़ी जीत, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी बदलाव
japan-football-team

Fifa World Cup: जापान ने दर्ज की 4-0 से ऐतिहासिक जीत, हार के साथ ट्यूनीशिया टूर्नामेंट से बाहर

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह