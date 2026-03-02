This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
जब तक मैं कोच हूं... टीम इंडिया की सेमीफाइनल में एंट्री के बाद क्या बोले गौतम गंभीर ?
भारत के हेड कोच ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं.
भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत का सेमीफाइनल में सामना इंग्लैंड से होगा. पांच मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होगी. इस मैच से पहले गौतम गंभीर का बड़ा बयान सामने आया है. गौतम गंभीर का मानना है कि टीम गेम में प्रत्येक खिलाड़ी का छोटा या बड़ा योगदान महत्वपूर्ण होता है लेकिन भारतीय क्रिकेट में लंबे समय से इसका अभाव रहा है.
भारत के मुख्य कोच ने कहा कि अगर शिवम दुबे ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच में 19वें ओवर दो चौके नहीं लगाए होते तो संजू सैमसन की 97 रन की मैच विजेता पारी की कोई बात नहीं कर रहा होता. गंभीर ने कहा कि जब तक वह कोच हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के योगदान का पूरे सम्मान के साथ उल्लेख किया जाएगा.
‘कई सालों से हम केवल कुछ विशेष योगदानों के बारे में ही बात करते रहे हैं’
गंभीर ने पत्रकारों से कहा, मुझे खुशी है कि आप सभी के योगदान के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कई वर्षों से हम केवल कुछ विशेष योगदानों के बारे में ही बात करते रहे हैं, यह एक टीम गेम है और यह हमेशा टीम गेम ही रहेगा. उन्होंने कहा, मेरे लिए शिवम के दो चौके भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने संजू के 97 रन, क्योंकि अगर उसने वे दो चौके नहीं लगाए होते तो आप उस (97 रन की पारी) के बारे में बात भी नहीं करते. गंभीर ने कहा, बड़ा योगदान सुर्खियां बटोरता है, लेकिन छोटा योगदान भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह टीम को जीत दिलाने में मदद कर सकता है, उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक मैं इस पद पर हूं, हमारी आगे भी यही नीति रहेगी.
‘सच कहूं तो मुझे आंकड़ों पर भरोसा नहीं है’
दुनिया भर के कोच आंकडों (डेटा) को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन इनमें गंभीर शामिल नहीं हैं. उन्होंने कहा,सच कहूं तो मुझे आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, मैंने कभी आंकड़े देखे ही नहीं, मुझे तो यह भी नहीं पता कि आंकड़े होते क्या हैं, मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वे अधिकतर सहज ज्ञान पर आधारित होते हैं. गंभीर की यह टिप्पणी आश्चर्यजनक थी क्योंकि टीम डेटा विश्लेषक हरि प्रसाद पर काफी हद तक निर्भर रहती है. भारतीय कोच ने कहा, टी20 क्रिकेट में सहज ज्ञान और उस सहज ज्ञान पर भरोसा करना ही सब कुछ है, खेल और टी20 प्रारूप के बारे में मुझे जो भी जानकारी है, मैं उसे कप्तान को देने और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं.
उन्होंने कहा,लेकिन आखिर में फैसला कप्तान को करना होता है लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे: गंभीर
इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल के बारे में गंभीर ने कहा, उनकी (इंग्लैंड) टीम एक विश्वस्तरीय टीम हैं, उनके पास कई बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और हम सभी जानते हैं कि वानखेड़े में खेलना आसान नहीं होता है, उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे.