विराट कोहली के जन्मदिन पर दिग्गज क्रिकेटरों ने दी शुभकामनाएं, जानिए किसने क्या कहा ?

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली 34वां जन्मदिन मना रहे हैं. कोहली के जन्मदिन पर दिग्गज क्रिकेटरों ने शुभकामनाएं दी है. बीसीसीआई ने इस मौके पर खास रिकॉर्ड्स शेयर करते हुए कोहली को जन्मदिन की बधाई दी है. युवराज सिंह, हरभजन सिंह, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक सहित तमाम क्रिकेटरों ने उनके लिए सोशल मीडिया पर खास मैसेज लिखा है.

कोहली के जन्मदिन पर क्रिकेट जगत ने दी शुभकामनाएं

4⃣7⃣7⃣ international matches & counting ? 2⃣4⃣3⃣5⃣0⃣ international runs & going strong ? 2⃣0⃣1⃣1⃣ ICC World Cup & 2⃣0⃣1⃣3⃣ ICC Champions Trophy winner ? ? Here’s wishing @imVkohli – former #TeamIndia captain & one of the best modern-day batters – a very happy birthday. ? ? pic.twitter.com/ttlFSE6Mh0 — BCCI (@BCCI) November 5, 2022

Happy birthday bro ❤️? @imVkohli Wish you the best always ♾️ pic.twitter.com/XLl6SrvLbM — hardik pandya (@hardikpandya7) November 5, 2022

Wishing a very Happy Birthday to the legend who believes in never say never! Where you are today is a result of your sheer hard work, dedication and attitude. Keep going #KingKohli ? bring home the cup ? Lots of love @imVkohli ❤️?? pic.twitter.com/GgtQYCay3K — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 5, 2022

Happy birthday brother @imVkohli Keep up the good work and keep making us proud.. Iss baar we need gift from you BRING THE CUP BACK ? stay healthy and happy . Much love pic.twitter.com/6rNeHcXbd3 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 5, 2022

He’s the one who believes when no one else does! A very happy birthday to you @imVkohli. pic.twitter.com/NtQh9zej6G — DK (@DineshKarthik) November 5, 2022

A difficult match against Pakistan brought the best out of @imVkohli ? We wish the star Indian?? batter a very happy birthday ? pic.twitter.com/LzVv1JJgsC — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 5, 2022

Name this player without actually naming him in the comments. You can’t use words like ‘Badshah’ or ‘King’ as those are too common ?#HappyBirthdayViratKohli #HappyBirthdayKingKohli pic.twitter.com/bhOFjPgAKx — Farid Khan (@_FaridKhan) November 4, 2022

Happy Birthday @imVkohli – Thanks for fuelling our ambitions and all that joy .. Have a phenomenal year, VK 18.5 ? #IYKYK #HappyBirthdayVirat pic.twitter.com/y0q39tjWr3 — Jatin Sapru (@jatinsapru) November 5, 2022

Wish you a very happy birthday @imVkohli ? Have a year full of success and happiness. Keep smiling! pic.twitter.com/85K1MzFB6y — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) November 5, 2022