36 साल बाद Netherlands का दौरा, खेली जाएगी T20I सीरीज

Netherlands vs New Zealand T20I Series: न्यूजीलैंड की टीम 36 साल बाद नीदरलैंड (NED vs NZ) का दौरा करने जा रही है, जहां वह 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. यह मुकाबले 4 और 6 अगस्त को द हेग के वूरबर्ग क्रिकेट क्लब (Voorburg Cricket Club in The Hague) में खेले जाने हैं. न्यूजीलैंड ने आखिरी बार 1986 में नीदरलैंड का दौरा किया था, जब मेहमानों ने मेजबान को दो वनडे मैचों में से एक में हरा दिया था (दूसरा मैच बारिश हो गया था). तब से, न्यूजीलैंड के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डच प्रीमियर लीग में खेले हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के वर्तमान मुख्य कोच गैरी स्टीड भी शामिल हैं.

नीदरलैंड्स कोच रयान कैंपबेल ने कहा, “दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सफेद गेंद वाली टीमों को खेलने का मौका हमेशा इस टीम के लिए लक्ष्य रहा है. हमारे युवा खिलाड़ियों को उनके खिलाफ परीक्षण करने के साथ-साथ हमारे घरेलू प्रशंसकों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करना बेहद रोमांचक होगा.”

उन्होंने कहा, “नीदरलैंड में आने वाली न्यूजीलैंड की टीम फिर से विश्व क्रिकेट में हमारे द्वारा बनाए जा रहे सम्मान को दर्शाती है और मुझे उम्मीद है कि सभी डच प्रशंसक सामने आएंगे और प्रतियोगिता का आनंद लेंगे.”

ब्लैक कैप्स के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि सहयोगी देशों से खेलने वाली पूर्ण सदस्यीय टीमें अपने खेल के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी. उन्होंने आगे कहा, “हम नीदरलैंड का दौरा करने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं. एक पूर्ण सदस्य राष्ट्र के रूप में एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेलना वास्तव में उन्हें बढ़ने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह केवल विश्व खेल को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकता है.”

Netherlands vs New Zealand Full Schedule:

4 अगस्त- पहला टी20 मैच (द हेग के वूरबर्ग क्रिकेट क्लब)

6 अगस्त – दूसरा टी20 मैच (द हेग के वूरबर्ग क्रिकेट क्लब)