भारतीय टीम के मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) इन दिनों ब्रेक पर हैं. आईपीएल (IPL 2022) के दौरान द्रविड़ दो महीने के लिए बायो-बबल (Bio-Bubble) से दूर परिवार के साथ वक्‍त बिता रहे हैं. ऐसे में इन दिनों सोशल मीडियो पर इस प्रकार की चर्चाएं तेज हो रही हैं कि द वॉल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ने जा रहे हैं. खबरें है कि 12 से 15 मई के बीच राहुल हिमाचल प्रदेश में होंगे, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है. द्रविड़ ने स्‍वयं इस तरह की अटकलों पर मीडिया में आकर अपना पक्ष रखा.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान राहुल द्रविड़ ने कहा, “मीडिया का एक धड़ा यह दिखा रहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश में 12 से 15 मई के बीच एक मीटिंग का हिस्‍सा बनने वाला हूं. मैं इस पर यह स्‍पष्‍टीकरण देना चाहूंगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स में कोई सच्‍चाई नहीं है.”

A section of the media has reported that I will attend a meeting in Himachal Pradesh from May 12th-15th, 2022. I wish to clarify that the said report is incorrect: Rahul Dravid, Team India Head coach to ANI

