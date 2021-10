AFG vs SCO Live Score: अफगानिस्‍तान की टीम ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी

Mon, 25 Oct 2021 07:10:07 pm स्कॉटलैंड का प्लेइंग इलेवन: जॉर्ज मुन्से, काइल कोएट्ज़र (कप्‍तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), रिची बेरिंगटन, कैलम मैकलियोड, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वाट, जोश डेवी, सफ़यान शरीफ, ब्रैडली व्हील

Mon, 25 Oct 2021 07:07:12 pm AFG vs SCO, Live Score: अफगानिस्‍तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है।

AFG vs SCO Live Score: ball by ball commentary of Afghanistan vs Scotland match from Sharjah Cricket Stadium at 7:30 PM: स्कॉटलैंड (प्लेइंग इलेवन): जॉर्ज मुन्से, काइल कोएट्ज़र (सी), मैथ्यू क्रॉस (डब्ल्यू), रिची बेरिंगटन, कैलम मैकलियोड, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वाट, जोश डेवी, सफ़यान शरीफ, ब्रैडली व्हील. शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में आज टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का 17वां मुकाबला खेला जा रहा हैं. आज अफगानिस्‍तान की भिड़ंत स्‍कॉटलैंड से है. स्‍कॉटलैंड इतनी कमजोर टीम नहीं है जितना नाम सुनकर भारतीय फैन्‍स को लग रहा होगा. क्‍वालीफायर मैचों में स्‍कॉटलैंड ने बांग्‍लादेश जैसी टीम को मात दी थी. यहां ये बता दें कि स्‍कॉटलैंड ने अपने ग्रुप के सभी तीन मैच जीतकर टी20 वर्ल्‍ड कप के दूसरे राउंड में प्रवेश किया है. ऐसे में अफगानिस्‍तान की टीम भारत को हल्‍के में लेने की गलती नहीं करेगी. वहीं, अफगानिस्‍तान की टीम टी20 क्रिकेट में काफी मजबूत मानी जाती है. अफगानिस्‍तान में सत्‍ता परिवर्तन के बाद वो पहली बार मैदान में उतरेंगे