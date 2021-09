Afghanistan Crisis Latest News: अफगानिस्‍तान मे नवगठित तालिबान सरकार (Taliban Government) द्वारा महिला क्रिकेट (Afghanistan Women Cricket) पर रोक लगाने के बाद इस मामले में क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने सख्‍त रुख अख्तिया किया है. क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया (CA) ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान महिला क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत नहीं देता तो पुरुष क्रिकेट टीम के साथ भी होने वाली टेस्‍ट सीरीज को रद्द समझे .

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्‍तान की पुरुष टीम को 27 नवंबर से ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर एकमात्र टेस्‍ट मैच खेलना है. सीए की तरफ से कहा गया कि वो महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव के खिलाफ हैं. पुरुषों की तर्ज पर महिलाओं को भी क्रिकेट खेलने का समान अधिकार मिलना चाहिए. हम इन चीजों का पूरी तरह से विरोध करते हैं. ‘‘ क्रिकेट आस्ट्रेलिया दुनिया भर में महिला क्रिकेट के विकास को काफी महत्व देता है. हमारा मानना है कि खेल सबके लिये हैं और हर स्तर पर महिलाओं को भी खेलने का समान अधिकार है.’’

An update on the proposed Test match against Afghanistan ⬇️ pic.twitter.com/p2q5LOJMlw

— Cricket Australia (@CricketAus) September 9, 2021