Afghanistan Crisis: काबुल एयरपोर्ट के बाहर 26 अगस्त की रात तीन धमाके हुए, जिसमें करीब 72 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही 140 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इन धमाकों के बाद अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान (Rashid Khan) और मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट की है. तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान संकट में है और वहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर हे हैं.

दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने ट्वीट कर कहा, “काबुल एक बार फिर रक्तरंजित हो रहा है. कृपया अफगान को मारना बंद करो.”

वहीं मोहम्मद नबी ने ट्वीट कर लिखा, “मैं अपने देशवासियों, जिन्होंने इस हमले में काबुल हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में अपनी जान गंवाई, के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. हम कड़ी से कड़ी शब्दों पर ऐसे हमलों की निंदा करते हैं और दुनिया से आग्रह करते हैं कि इस कठिन समय से निकलने में अफगानों की मदद करें.”

I express my deepest condolences to my countrymen lost their lives in today’s attack in the vicinity fo Kabul airport. We condemn such attacks on the strongest possible terms and urge the world to help Afghans get through these tough times. #KabulBlast pic.twitter.com/lJP5GKFuAE

— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) August 26, 2021