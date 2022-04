भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने बिना नाम लिए इरफान पठान (Irfan Pathan) को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया. मिश्रा जी ने जूनियर पठान के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए अपना पक्ष रखा. खासबात यह है कि पूर्व स्पिनर ने अपने ट्वीट में ना तो पठान को टैग किया और ना ही रिप्‍लाई में उन्‍हें रखा. यह दोनों ट्वीट शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहे. पठान का इशारा शायद दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में हुए हिन्‍दु-मुस्लिम विवाद की ओर था। लोगों ने इरफान को खूब ट्रोल किया. मौजूदा में भारतीय टीम के यह दोनों पूर्व खिलाड़ी आईपीएल 2022 के दौरान कमेंट्री कर रहे हैं.

इरफान पठान ने पहले ट्वीट किया, “मेरा देश, मेरा सुंदर देश, भारत के पास इस धरती पर सबसे महान देश बनने की क्षमता है लेकिन…”

My country, my beautiful country, has the potential to be the greatest country on earth.BUT………

सोशल मीडिया पर मौजूदा वक्‍त में भारत में हिन्‍दू-मुस्लिम विवाद से जोड़कर चल रही बहस से जोड़कर पठान के ट्वीट पर लोगों ने रिएक्‍शन दिए. कुछ लोगों ने इरफान पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया.

My country, my beautiful country, has the potential to be the greatest country on earth…..only if some people realise that our constitution is the first book to be followed.

— Amit Mishra (@MishiAmit) April 22, 2022