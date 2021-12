Ashes 2021: दुर्भाग्य ने नहीं छोड़ा Jos Buttler का साथ, 200+ गेंदों की जुझारू पारी का हिट विकेट से हुआ अंत

Ashes 2021 AUS vs ENG- Jos Buttler Hit Wicket Out Watch Video: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) को एशेज सीरीज (The Ashes 2021-22) का पिंक बॉल टेस्ट (AUS vs ENG Pink Ball Test) किसी बुरे सपने की तरह हमेशा याद रहेगा. इस टेस्ट में बटलर के लिए कुछ भी सही नहीं रहा. पहले विकेटकीपिंग में उन्होंने मार्नस लाबुशेन के एक नहीं बल्कि दो-दो आसान कैच छोड़े. इसके बाद अपनी पहली पारी में वह बिना खाता खोले ही आउट हो गए. मैच में अपनी दूसरी पारी में वह मैच बचाने के लिए डिफेंसिव अंदाज में जब 200 से ज्यादा गेंदों की जुझारू पारी खेल चुके थे, तब एक गेंद पर वह हिट विकेट (Hit Wickets) आउट हो गए और इंग्लैंड की रही सही उम्मीदें भी यहां टूट गईं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बटलर के इस हिट विकेट का एक वीडियो अपने अधिकारिक टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. बता दें जोस बटलर अपने प्रथम श्रेणी करियर की यह 196वीं पारी खेलने मैदान पर उतरे थे. इससे पहले वह कभी भी लाल गेंद फॉर्मेट में हिट विकेट (Jos Buttler Hit Wicket Out) आउट नहीं हुए थे.

https://twitter.com/cricketcomau/status/1472862626988249088?s=20

लेकिन यहां झाय रिचर्ड्सन की एक गेंद पर वह हवा में उछलकर खेलने गए तो उनका पिछला पैर स्टंप्स पर हल्के से जा लगा और स्टंप पर रखी एक बेल चुपके से नीचे गिर गई. बटलर को अंत तक इसका अहसास नहीं हुआ था और वह हैरानी से ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों को देख रहे थे. लेकिन जैसे ही उन्होंने विकेट की ओर मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्हें समझ आ गया था कि हिट विकेट आउट हो गए हैं.

उनके पास निराश होकर पवेलियन लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था. इससे पहले वह 206 गेंदों का सुरक्षित सामना कर चुके थे और इस मैच को ड्रॉ कराने के इरादे से क्रीज पर अड़े हुए थे. इन 200 से ज्यादा गेंदों की पारी के दौरान 31 वर्षीय बटलर ने सिर्फ 2 ही चौके जमाए, जबकि उनका कुल व्यक्तिगत स्कोर सिर्फ 26 रन ही रहा.

बटलर झाय रिर्चर्डसन का चौथा शिकार बने. इसके बाद इस युवा तेज गेंदबाज ने जेम्स एंडरसन को आउट कर अपना 5वां विकेट लेने के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया को 275 रनों के विशाल अंतर से जीत दिला दी.

इंग्लैंड की टीम इस मैच में पिछड़ी तो उसका श्रेय बटलर की खराब विकेटकीपिंग को जाता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान मार्नस लाबुशेन के 2 आसान कैच छोड़कर उन्हें शतक बनाने का मौका दिया और इसके चलते इंग्लैंड दबाव में घिर गई.