Ashes 2021: लिफ्ट में फंसे Steve Smith, एक घंटे से ज्यादा रहे बंद, इंस्टाग्राम पर शेयर की दास्तान

Ashes 2021: Steve Smith Stuck in Lift More Than An Hour Shares Story at Instagram: ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार बल्लेबाज और उपकप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के लिए आज की शाम कुछ ठीक नहीं रही. स्मिथ अपने होटल की लिफ्ट में अपने फ्लोर से कहीं जाने के लिए निकले थे कि वह लिफ्ट में फंस गए. उनकी लाख कोशिशों के बाद वह लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे. उन्होंने अपना यह अनुभव अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया है.

स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में 32 वर्षीय यह बल्लेबाज बोल रहा है कि यह लिफ्ट संभवत: सेवा में नहीं थी लेकिन वह इसमें सवार हो गए और फंस गए. वह लिफ्ट के अंदर से दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मार्नस लाबुशेन लिफ्ट के बाहर से यही कोशिश कर रहे थे.

लेकिन दोनों की मेहनत कोई नतीजा नहीं ला पा रही थी. स्मिथ ने इस वीडियो में आगे कहा, ‘यह वैसी शान नहीं, जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी.’ स्टार बल्लेबाज ने आगे कहा, ‘मैं अपने फ्लोर पर था, मैं इस तल पर रुका हुआ हूं लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे. मैंने दरवाजों को खोलने की कोशिश की. मैं अंदर की साइड से खोल रहा था, जबकि मार्नस लाबुशेन दूसरी ओर थे. ईमानदारी से कहूं तो यह वैसी शाम नहीं थी, जिसकी मैंने योजना बनाई थी.’

स्टीव स्मिथ ने कहा कि बाद में जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा तो मैं लिफ्ट में ही बैठ गया. इस कंगारू बल्लेबाज ने अपने फैन्स से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में फंस जाए तो वह अंदर से क्या कर सकते हैं.

स्मिथ इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ एशेज सीरीज खेल रहे हैं. कंगारू टीम ने अब तक खेले तीनों टेस्ट में जीत दर्ज कर एशेज ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. एशेज पर साल 2015 से ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार है.

स्टीव स्मिथ ने अब 3 टेस्ट में 4 पारियां खेलकर 127 रन बनाए हैं. उन्होंने एडिलेड में 93 रन की शानदार पारी खेली थी. इसके अलावा वह बाकी 3 पारियों में फीके ही साबित हुए हैं. एशेज में अभी 2 टेस्ट मैच खेले जाने बाकी हैं ऐसे में स्मिथ के पास खुद को साबित करने का मौका है.