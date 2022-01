Ashes: Ben Stokes के नॉट आउट पर Sachin Tendulkar- नया नियम आना चाहिए, बॉलरों के प्रति ईमानदार रहें

The Ashes- Sachin Tendulkar Reacts on Ben Stokes Clean Bowled Incident When Bails Did Not Dislodged: सिडनी में खेले जा रहे एशेज सीरीज के तीसरे दिन एक कमाल ही देखने को मिला. इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) यहां कैमरन ग्रीन की गेंद पर बोल्ड हो गए. लेकिन स्टंप्स पर रखीं बेल्स नहीं गिरी. तो नियमों के अनुसार उन्हें आउट नहीं दिया गया. दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नया नियम आना चाहिए और बल्लेबाज को ‘हिटिंग द स्टप्स आउट’ करार देना चाहिए.

यह वाकया मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 31वें ओवर की पहली गेंद पर घटा. ऑफ स्टंप से अंदर आती इस गेंद को स्टोक्स वेल लेफ्ट कर रहे थे लेकिन गेंद सीधे ऑफ स्टंप को चूमती हुई निकल गई. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना न रहा. वह विकेट मिलने की खुशी में झूमने उछलने लगे.

अंपायर पॉल राइफल ने भी स्टोक्स को LBW आउट दे दिया. लेकिन स्टोक्स ने इस पर DRS ले लिया. गेंद उनके पैड से लगी ही नहीं थी लेकिन उसने ऑफ स्टंप को भरपूर ढंग से चूमा था लेकिन इसके बाववूद स्टंप्स पर रखी बेल्स नीचे नहीं गिरी और इस तरह नियमों के तहत उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था.

https://twitter.com/sachin_rt/status/1479321696054046721?s=20

सचिन (Sachin Tendulkar) ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने टि्वटर पर इसे शेयर करते हुए क्रिकेट फैन्स और अपने अजीज दोस्त और दुनिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) को टैग करते हुए लिखा, ‘क्या एक नया नियम ‘हिटिंग द स्टंप्स’ लाना चाहिए?, जब गेंद उनसे टकरा जाए और फिर भी बेल्स नीचे न गिरें. आप लोग क्या सोचते हैं? आओ गेंदबाजों के प्रति ईमानदार हो जाएं!’

इसके बाद मास्टर ब्लास्टर ने मजाकिया अंदाज वाले तीन इमोजी भी शेयर किए हैं. सचिन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. अब तक 12 हजार से ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं, जबकि हजार से ज्यादा बार इसे रीट्वीट किया जा चुका है.

https://twitter.com/DineshKarthik/status/1479311178652291072?s=20

भारत के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भी इस पर मजे लिए हैं. कार्तिक ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जब आपको अपने ऑफ स्टंप पर भरोसा हो और ऑफ स्टंप को आप पर भरोसा हो.’