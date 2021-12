The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन में एशेज सीरीज (Ashes Series)की शुरुआत हो चुकी है. इस हाईवोल्टेज सीरीज के पहले ही दिन मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने बड़ा कारनामा कर दिखाया. स्टार्क ने इस सीरीज की पहली गेंद पर रोरी बर्न्स (Rory Burns) को बोल्ड किया, जिसके साथ वह एशेज शृंखला की पहली ही बॉल पर विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए.

क्रिकेट इतिहास में यह दूसरा मौका था. इससे पहले 4 दिसंबर 1936 को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एर्नी मैककॉर्मिक (Ernie McCormick) ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज स्टेन वर्थिंगटन (Stan Worthington) को शृंखला की पहली गेंद पर आउट किया था, जिसके 82 साल बाद मिचेल स्टार्क ने यह कारनामा दोहराया.

After 85 long years, we have seen a wicket in the first ball of the #Ashes – Starc into record books.pic.twitter.com/Rgg2poZGka

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 8, 2021