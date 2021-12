Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में दूसरा टेस्ट मैच जारी है. मुकबाले के तीसरे दिन तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इंग्लैंड की पहली पारी 236 रन पर सिमट गई. इस दौरान जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने भले ही 13 गेंदों में 5 रन की छोटी सी पारी खेली, लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

जेम्स एंडरसन इस पारी के दौरान नाबाद रहे. टेस्ट क्रिकेट में ऐसा 100वीं बार था, जब एंडरसन नाबाद लौटे. ऐसा करने वाले टेस्ट इतिहास में वह पहले खिलाड़ी भी बन गए. इस मामले में दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज कर्टनी वॉल्श (Courtney Walsh) का नाम है, जिन्होंने 61 बार यह कारनामा किया.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 473/9 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की. मेजबान टीम की ओर से मार्नस लैबुशेन ने 103 रन बनाए, जबकि वॉर्नर ने 95 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 93 रन का योगदान दिया. विपक्षी टीम की ओर से बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 3 शिकार किए.

इसके जवाब में इंग्लैंड 236 रन पर सिमट गई. यहां से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 237 रन की लीड हासिल कर ली. इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने 80 रन बनाए, जबकि कप्तान जो रूट ने 62 रन की पारी खेली. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जड़ सका. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 4, जबकि नाथन लियोन ने 3 शिकार किए.

