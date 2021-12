Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज माइकल नेसेर (Michael Neser) ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में अपना टेस्ट डेब्यू किया. भले ही नेसेर बतौर गेंदबाजी पहचाने जाते हैं, लेकिन पहली ही पारी में उनको बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 24 गेंदों में 6 बाउंड्री की मदद से 35 रन बनाए. इस दौरान नेसेर ने 8वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी की, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में नौ विकेट खोकर 473 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इस दौरान माइकल नेसेर ने एक शानदार शॉट खेला. गेंद सीधे बाउंड्री पार कैमरे से टकरा गई. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Even the Fox Rover is copping it now! 😅🤖 #Ashes pic.twitter.com/AKXRbrUXIz

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2021