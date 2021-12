Australia vs England, 2nd Test: इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. कप्तान पैट कमिंस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद वह एडिलेड में 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे ‘पिंक बॉल टेस्ट’ मैच से बाहर हो चुके हैं. पैट कमिंस बुधवार रात को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए रेस्टोरेंट के एक शख्स के क्लोज कॉन्टेक्ट के तौर पर पहचाने गए हैं. पैट कमिंस (Pat Cummins) के स्थान पर स्टीव स्मिथ (Steve Smith) टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. कमिंस के स्थान पर माइकल नेसर (Michael Neser) को मौका मिला है. वह आज अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पैट कमिंस बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है. बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि कमिंस मेलबर्न में खेले जाने वाले ‘बॉक्सिंग-डे टेस्ट’ मैच में वापसी करेंगे.

CONFIRMED: Pat Cummins has been ruled out of the Adelaide Test.

Steve Smith will captain.

Michael Neser will debut. #Ashes

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 16, 2021