Ollie Robinson Spin Bowling: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड (Australia vs England) के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज (The Ashes) के दूसरे मुकाबले के दौरान आज चौथे दिन मेहमान टीम के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्‍सन (Ollie Robinson) एक अलग ही अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए. एक तेज गेंदबाज के रूप में इंग्‍लैंड की टीम ने जगह बनाने वाले रॉबिन्‍सन ने रविवार को एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर स्पिन गेंदबाजी की. ऐसा उन्‍होंने केवल ट्रायल के लिए नहीं किया. वो एक के बाद एक कई ओवरों तक स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आए. ओली रॉबिन्‍सन ने ऑफ स्पिनर के रूप में अपने पहले ओवर में दो रन दिए.

अब सवाल यह उठता है कि आखिरी इंग्‍लैंड की टीम को ओली रॉबिन्‍सन से ऑफन स्पिन करवाने की जरूरत क्‍यों पड़ गई. आइये हम आपको इसका कारण बताते हैं. दरअसल, इंग्लिश कप्‍तान जो रूट इस मैच में एक भी स्पिनर के साथ नहीं उतरे हैं. उन्‍होंने केवल तेज गेंदबाजों को ही एडिलेड में मौका दिया है. यही वजह है कि अब उन्‍हें टीम की खराब स्थिति को देखते हुए स्पिन गेंदबाजों की कमी खल रही है. रूट ने आज मैच के चौथे दिन स्‍वयं भी स्पिन गेंदबाजी की.

