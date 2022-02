Aaron Finch का प्रदर्शन चिंताजनक, T20 World Cup 2022 टीम में जगह देने से पहले सोचें सिलेक्टर्स: Ian Healy

Aaron Finch Current Form is Terrible He Should Not Remain in Australian T20 Team: हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज करने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) की बैटिंग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं. दाएं हाथ का यह ओपनिंग बल्लेबाज 5 पारियों में सिर्फ 78 रन ही बना पाया. उन्होंने पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था. लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी तो दूर क्या टीम में जगह मिलनी चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज इयन हीली (Ian Healy) ने सवाल खड़े किए हैं.

इयन हीली ने कहा, ‘कंगारू टीम के 35 वर्षीय सफेद बॉल फॉर्मेट के इस कप्तान को श्रीलंका के खिलाफ काफी संघर्ष करते देखा गया. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी करनी भी चाहिए.’

दाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज को इस दौरान काफी संघर्ष झेलना पड़ा. वह अंतिम गेम में सिर्फ 8 रन ही बना पाए, इससे ऑस्ट्रेलिया को एमसीजी में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सोमवार को एसईएनक्यू के पैट एंड हील्स पर फिंच की आलोचना करते हुए कहा कि, ‘फिंच का प्रदर्शन काफी खराब रहा है.’

हीली ने कहा कि 2022 टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2022) टीम का चयन करते समय फिंच की कमियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. हीली को लगा कि फिंच ने अपने खेलने की क्षमता को खो दिया है.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के टी20 टीम में जगह पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को टी20 टीम में भी अपनी बल्लेबाजी को सही ठहराने के लिए काम करना है.’

उन्होंने कहा कि मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड जैसे खिलाड़ियों को केवल टी20 टीम में स्मिथ को जगह देने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

(इनपुट: आईएएनएस)