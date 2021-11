Australia vs West Indies, T20 World Cup 2021: ऑस्ट्रेलिया ने 6 नवंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की. यह सुपर-12 में वेस्टइंडीज की चौथी हार रही. वेस्टइंडीज ने ग्रुप-1 में अपने अभियान की समाप्ति पांचवें पायदान पर रहकर की. इस प्रदर्शन से खुद टीम के कप्तान किरोन पोलार्ड भी निराश दिखे. उन्होंने इसे कैरेबियाई टीम के लिए ‘एक पीढ़ी का अंत’ बताया है. पोलार्ड के मुताबिक वेस्टइंडीज को दूसरी टीमों को पराजित करने के लिए नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के साथ ड्वेन ब्रावो का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हुआ, जबकि कयास लगाये जा रहे कि दिग्गज क्रिस गेल का यह वेस्टइंडीज के लिए आखिरी मुकाबला था. गत चैंपियन वेस्टइंडीज आईसीसी रैंकिंग में नौवें स्थान पर खिसक गई, जिससे टीम अगले टी20 विश्व कप के लिए स्वत: क्वालीफाई नहीं करेगी. टीम को क्वालीफायर मुकाबले खेलने होंगे.

Job done from Australia ✅

Over to you South Africa!

#T20WorldCup | #AUSvWI | https://t.co/OccMX0hcWD pic.twitter.com/JAEDinINjS

— ICC (@ICC) November 6, 2021