Australia Women vs India Women, Only Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 30 सितंबर से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. Carrara Oval (Queensland) में खेले जा रहे इस मुकाबले के पहले दिन बारिश ने फैंस का मजा किरकिरा किया. गुरुवार को महज 44.1 ओवर का खेल हो सका, जिसमें भारत ने 1 विकेट गंवाकर 132 रन बना लिए हैं. फिलहाल पूनम राउत (Punam Raut) और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) नाबाद हैं.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत को सलामी जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई. स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 93 रन जुटाए. शेफाली ने 31 रन की पारी खेली.

उनके बाद पूनम राउत तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं. बारिश के चलते खेल रोके जाने से पहले उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर ली है. मंधाना 16 बाउंड्री की मदद से 80 रन बना चुकी हैं, जबकि पूनम राउत ने 16 रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं. विपक्षी टीम की तरफ से सोफी मोलिनेक्स ने इकलौता विकेट अपने नाम किया है.

Rain plays spoilsport at the Carrara Oval, forcing early stumps on the opening day of the #AUSvIND Test.

India are 132/1 with Smriti Mandhana on 80* and Punam Raut on 16*.

📝 https://t.co/cKISkEvPH4 pic.twitter.com/5PxvDFm8rf

— ICC (@ICC) September 30, 2021