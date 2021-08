Afghanistan Taliban Crisis: अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Afghanistan Cricket Board) में बड़ा फेरबदल हुआ है. अजिजुल्लाह फजली (Azizullah Fazli) को एसीबी का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है. तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जा चुके हैं. इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अजिजुल्लाह फजली की नियुक्ति बड़ा घटनाक्रम है.

अजिजुल्लाह फजली अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ करीब दो दशक से जुड़े हुए हैं. फजली इससे पहले अतीफ मशाल के पद से इस्तीफा देने के बाद एसीबी के चेयरमैन बने थे. उनका कार्यकाल सितंबर 2018 से जुलाई 2019 तक रहा था. उनके पद से हटने के बाद फरहान यूसुफजई चेयरमैन बने थे.

एसीबी ने रविवार को ट्वीट कर कहा, “पूर्व एसीबी चेयरमैन फजली को बोर्ड का दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है. वह आगामी प्रतियोगिताओं के लिए एसीबी के नेतृत्व और कार्रवाई की देखरेख करेंगे.”

Former ACB Chairman @AzizullahFazli has been re-appointed as ACB’s acting Chairman. He will oversee ACB’s leadership and course of action for the upcoming competitions. pic.twitter.com/IRqekHq7Jt

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 22, 2021