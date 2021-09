Bangladesh vs New Zealand, 1st T20I: शाकिब अल हसन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर बांग्‍लादेश की टीम ने शेरे बंगाल स्‍टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान मेहमान टीम न्‍यूजीलैंड पर सात विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. मुस्‍ताफिजुर रहमान ने महज 13 रन देकर तीन विकेट निकाल कीवी टीम को 60 रन पर ही ऑलआउट कर दिया था.

यह न्‍यूजीलैंड की टीम का संयुक्‍त रूप से न्यूनतम टी20 स्कोर है. वो इससे पहले साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ भी 60 रन पर ऑलआउट हो चुके हैं. वो 16.5 ओवर में 60 रन पर ऑलआउट हो गए. . लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 15 ओवर में तीन विकेट पर 62 रन बनाकर मैच जीता.

इस जीत के साथ ही बांग्‍लादेश ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. यह निर्णय टीम के लिए घातक साबित हुआ. लेथम और हेनरी निकाल ने सर्वाधिक 18-18 रन बनाए. अन्‍य कोई खिलाड़ी दो अंकों में रन भी नहीं बना पाया. सैफद्दीन को दो-दो विकेट मिले.

All over at Mirpur!

Bangladesh register a convincing seven-wicket win with five overs to spare and go 1-0 up in the T20I series 👏#BANvNZ | https://t.co/4Bvg9arZLr pic.twitter.com/BH9d6hRwDE

— ICC (@ICC) September 1, 2021